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06.07.2026 06:31:29
NFO Drives Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
NFO Drives Registered hat am 03.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,25 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NFO Drives Registered ein EPS von -0,950 SEK in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 3,8 Millionen SEK, gegenüber 5,5 Millionen SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 30,91 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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