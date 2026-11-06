NFP-Daten heute: Job-Schock oder Zinsschock – so reagieren die Märkte live!

Heute richtet sich der Blick der Börsen auf den US-Arbeitsmarkt: Um 14:30 Uhr deutscher Zeit veröffentlicht das US-Arbeitsministerium die Nonfarm Payrolls für Oktober. Nach dem schwachen Beschäftigungsaufbau im September könnten die Zahlen entscheidend dafür sein, ob die US-Notenbank im Dezember erneut an der Zinsschraube dreht – und damit neue Bewegung in DAX, Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq auslöst.

Der Reuters-Konsens rechnet mit rund 65.000 neuen Stellen außerhalb der Landwirtschaft, nach lediglich 29.000 im September. Die Arbeitslosenquote soll unverändert bei 4,2 Prozent liegen, könnte nach Einschätzung einiger Ökonomen aber auf 4,1 Prozent zurückgehen. Bei den durchschnittlichen Stundenlöhnen wird ein Anstieg um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat erwartet. Im Jahresvergleich dürfte sich das Lohnwachstum von 3,0 auf 2,9 Prozent abschwächen – den niedrigsten Wert seit Mai 2021.

Die Vorindikatoren sprechen allerdings für ein gewisses Überraschungspotenzial auf der Oberseite. Laut ADP entstanden im Oktober 86.000 neue Stellen im Privatsektor und damit mehr als die erwarteten 69.000. Gleichzeitig stieg die Zahl der offenen Stellen im September um 333.000 auf 7,52 Millionen, während die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf nur noch 189.000 fielen – den niedrigsten Stand seit 1969. Das deutet darauf hin, dass die Unternehmen weiterhin vorsichtig einstellen, größere Entlassungen bislang aber vermeiden.

Für die Märkte entsteht daraus ein schwieriges Spannungsfeld: Deutlich stärkere Jobzahlen und überraschend hohe Lohnzuwächse könnten die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung im Dezember erhöhen. Steigende Anleiherenditen und ein festerer US-Dollar wären mögliche Folgen – insbesondere hoch bewertete Technologieaktien könnten erneut unter Druck geraten. Fallen die Daten dagegen deutlich schwächer aus, dürften zunächst die Hoffnungen auf eine Zinspause steigen. Gleichzeitig würde dann aber die Sorge wachsen, dass der US-Arbeitsmarkt und damit auch der private Konsum stärker an Dynamik verlieren.

Zusätzliche Unsicherheit entsteht durch die Handels- und Wirtschaftspolitik von Donald Trump, die geopolitischen Spannungen und die hohen Energiepreise. Gleichzeitig investieren viele Unternehmen Milliarden in künstliche Intelligenz, ohne dass sich dieser Investitionsboom bislang in einem entsprechend starken Beschäftigungswachstum niederschlägt. Die US-Wirtschaft wächst damit zunehmend, ohne im gleichen Umfang neue Arbeitsplätze zu schaffen.

In unserem Live-Webinar begleiten wir die Veröffentlichung der NFP-Daten und analysieren die ersten Marktreaktionen unmittelbar im Chart. Im Fokus stehen DAX, Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq, aber auch Gold, Rohöl, der US-Dollar sowie ausgewählte Einzelaktien. Welche Marken werden jetzt entscheidend, wo entstehen neue Handelschancen – und welche Signale liefern die Zahlen für die nächste Fed-Entscheidung? Seien Sie live dabei, wenn die Daten um 14:30 Uhr über die Ticker laufen und die Volatilität an den Märkten steigt.



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📅 Termin: Freitag, 06.11.2026 14:15 -14:45 Uhr





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Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



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