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03.10.2026 09:30:40

NFP-Schock: Nasdaq springt auf Rekord – 860 Dollar im Live-Trade!

Kolumne
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US Arbeitsmarktdaten NFP im Fokus


Die neuen US-Arbeitsmarktdaten sorgen für Bewegung an den Märkten: Im September entstanden außerhalb der Landwirtschaft lediglich 29.000 neue Stellen – deutlich weniger als die erwarteten rund 90.000. Gleichzeitig wurde der August-Wert nach unten revidiert, die Arbeitslosenquote stieg auf 4,2 Prozent und auch beim Lohnwachstum ließ der Preisdruck nach. Die unmittelbare Folge: fallende US-Renditen, ein schwächerer Dollar und deutlich steigende Aktienindex-Futures.

Besonders spannend war die Reaktion im Nasdaq 100. Schon vor den Daten bewegte sich der Technologieindex unmittelbar an seinen Rekordständen – nach Veröffentlichung der Zahlen sprang der Nasdaq-Future schließlich auf ein neues Allzeithoch. Genau diese erste Bewegung haben wir im Livetrading genutzt: Im ersten Rücklauf nach 14:30 Uhr entstand eine Long-Chance, die mit mehr als 40 Punkten Gewinn beziehungsweise rund 860 US-Dollar geschlossen werden konnte.

Im Video analysieren wir außerdem, warum die schwächeren Arbeitsmarktdaten die Erwartungen an die weitere Fed-Zinspolitik verändern, welche Rolle die hohen Renditen am US-Anleihemarkt spielen und wie DAX, S&P 500, Nasdaq, US-Dollar und Öl auf die überraschenden Zahlen reagierten. Nach dem Start an der Wall Street setzte sich die Bewegung sogar fort – der Nasdaq 100 erreichte zeitweise die runde Marke von 31.000 Punkten und damit ein weiteres Rekordhoch.

Gern blicken wir im Wochenausblick wieder montags auf den Markt und analysieren zudem Deinen Wunschwert. Melde Dich dazu kostenfrei für das Webinar ab 10.30 Uhr hier an.

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Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.

Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.

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DAX 25 231,20 1,17%
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