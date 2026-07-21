Parent Aktie
WKN DE: A0NA6J / ISIN: US69945P1075
|
21.07.2026 16:15:26
Ng Khee Siong, managing director of Borneo Motors parent Inchcape Singapore, resigns
Inchcape has confirmed the departure and is searching for a replacementWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!