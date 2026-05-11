NGEX Minerals: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

NGEX Minerals hat am 08.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,20 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,170 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at