30.01.2026 06:31:29
NGK Insulators gewährte Anlegern Blick in die Bücher
NGK Insulators gab am 29.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS lag bei 59,56 JPY. Im letzten Jahr hatte NGK Insulators einen Gewinn von 51,45 JPY je Aktie eingefahren.
Im abgelaufenen Quartal hat NGK Insulators 161,70 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 157,10 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
