NGK Insulators mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

NGK Insulators veröffentlichte am 31.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 20,51 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NGK Insulators 50,22 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 145,83 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 159,75 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at