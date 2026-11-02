|
02.11.2026 06:31:29
NGK Insulators zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
NGK Insulators hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 111,40 JPY, nach 20,51 JPY im Vorjahresvergleich.
Im abgelaufenen Quartal hat NGK Insulators 187,16 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 159,75 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!