NGK Insulators zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

NGK Insulators hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 111,40 JPY, nach 20,51 JPY im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat NGK Insulators 187,16 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 159,75 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at