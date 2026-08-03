NGK Spark Plug: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

NGK Spark Plug hat am 31.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 497,96 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NGK Spark Plug noch ein Gewinn pro Aktie von 121,09 JPY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 203,71 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NGK Spark Plug 169,93 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at