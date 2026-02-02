02.02.2026 06:31:29

NGK Spark Plug: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

NGK Spark Plug gab am 30.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

NGK Spark Plug hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 150,42 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 121,21 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 174,88 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 161,09 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX fester -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendieren zu Monatsbeginn zu Gewinnen. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.
