02.02.2026 06:31:29
NGK Spark Plug: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
NGK Spark Plug gab am 30.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
NGK Spark Plug hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 150,42 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 121,21 JPY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 174,88 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 161,09 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
