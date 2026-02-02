NGK Spark Plug: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

NGK Spark Plug hat am 30.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NGK Spark Plug ein EPS von 0,400 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,14 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1,06 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at