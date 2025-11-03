NGK Spark Plug hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

NGK Spark Plug ließ sich am 31.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NGK Spark Plug die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 149,59 JPY. Im Vorjahresviertel hatte NGK Spark Plug 113,68 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 181,24 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 159,14 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

