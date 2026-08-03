NGK Spark Plug legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

NGK Spark Plug hat am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,56 USD. Im Vorjahresviertel hatte NGK Spark Plug 0,420 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,76 Prozent auf 1,28 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,18 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at