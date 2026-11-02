NGK Spark Plug: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

NGK Spark Plug ließ sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NGK Spark Plug die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

NGK Spark Plug hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 33,18 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 74,80 JPY je Aktie gewesen.

NGK Spark Plug hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 202,52 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 181,24 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at