NGL Energy Partners LP Partnership Units hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

NGL Energy Partners LP Partnership Units hat am 03.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,10 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 909,8 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 41,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,55 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at