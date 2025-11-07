NGL Energy Partners LP Partnership Units legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

NGL Energy Partners LP Partnership Units hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 0,02 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NGL Energy Partners LP Partnership Units noch ein Gewinn pro Aktie von -0,210 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NGL Energy Partners LP Partnership Units in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 50,12 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 674,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 1,35 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at