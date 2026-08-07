NGL Energy Partners LP Partnership Units vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

NGL Energy Partners LP Partnership Units lud am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,48 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,040 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 59,12 Prozent auf 990,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 622,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at