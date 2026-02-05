NGL Fine-Chem legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

NGL Fine-Chem lud am 03.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 25,40 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,07 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 43,11 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,28 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 891,0 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at