NGL Fine-Chem vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

NGL Fine-Chem ließ sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NGL Fine-Chem die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 29,78 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 14,96 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 1,39 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,04 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at