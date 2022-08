NGS Group lanserar satsning inom Interim Management

NGS Group tar ytterligare steg framåt i sin tillväxtresa och startar ett nytt affärsområde inom Interim Management. Human Capital Interim Management kommer att tillhandahålla interima chefer och ledare till företag och organisationer inom såväl privat som offentlig sektor. Åsa Bergman Målbäck tillträder som affärsområdeschef och leder satsningen.

Nu växer NGS-koncernen och ett nytt affärsområde inom Interim Management lanseras under dotterbolaget Human Capitals flagg. Interim Management blir ett naturligt komplement till koncernens verksamhet som idag sträcker sig från rekrytering, interima tjänster och assessment till executive search, med starka varumärken som bland andra Source, Qsearch och Human Capital bland dotterbolagen.

- Vi har historiskt sett arbetat med Interim Management i våra verksamheter men nu tar vi in kompetens utifrån för att möta våra kunders ökande behov. Vi ser en ökad efterfrågan i marknaden, allt fler kunder ser fördelarna med att anlita kvalificerade chefer och ledare i ett flexibelt upplägg, säger Ingrid Nordlund, Verkställande direktör, NGS Group.

Åsa Bergman Målbäck tillträder som Affärsområdeschef för Human Capital Interim Management. Åsa har lång erfarenhet som bland annat HR-chef och kommer närmast från ett bolag där hon har startat upp och drivit en Interim Management-verksamhet.

- Det känns inspirerande och energifyllt att få kliva in i en koncern som NGS Group som är verksam och har en kundbas i många olika typer av organisationer i både offentlig och privat sektor. Det finns en bredd i bolagen som ingår under koncernens paraply, vilket är en optimal förutsättning för att också kunna erbjuda konsulterna en variation i interimsuppdragen, säger Åsa Bergman Målbäck.

Åsa bedömer att marknaden för Interim Management har en stark framtid. Efterfrågan på kvalificerad chefskompetens som omgående kan kliva in och göra skillnad i en organisation har ökat.

- Vi lever i en ganska orolig tid just nu, men min erfarenhet sedan tidigare är att den här typen av tjänst efterfrågas än mer i osäkra tider, vilket är sunt och ganska naturligt. Vi märker av ett ökat behov av att ta in interima chefer och flexibiliteten det medför. Det kan röra sig om organisationsförändringar, ett behov av specialistkunskap i en förändringsprocess eller att täcka upp innan en långsiktig rekrytering är på plats. Det finns många fördelar med att ta in en erfaren interim chef som har varit med i många olika faser i en organisations liv och som är van att kliva in och leverera konkreta och mätbara resultat, säger Åsa Bergman Målbäck.

Om NGS Group

NGS Group är en ledande nordisk koncern inom rekrytering, interima tjänster, interim management, assessment och executive search. Våra verksamheter består av specialister inom en rad olika verksamhetsområden i både offentlig och privat sektor.

Genom ett nära samarbete mellan våra olika verksamhetsområden arbetar vi aktivt för att skapa förutsättningar för kunskapsdelning och utnyttja möjliga synergieffekter för att hela tiden utveckla vårt erbjudande och skapa mervärde för våra kunder. NGS Group är noterat på Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information kontakta:

Ingrid Nordlund, Verkställande direktör, ingrid.nordlund@ngsgroup.se, tel. 070-414 81 28

Åsa Bergman Målbäck, Affärsområdeschef Human Capital Interim Management, asa.malback@humancapital.se, tel. 076-113 45 54

Attachment