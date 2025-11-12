NGS Group Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

NGS Group Registered hat am 09.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,02 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,100 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 68,2 Millionen SEK in den Büchern – ein Minus von 21,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NGS Group Registered 86,3 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at