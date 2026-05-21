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21.05.2026 06:31:29
NGS Group Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
NGS Group Registered hat sich am 19.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
In Sachen EPS wurden 0,08 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NGS Group Registered -0,030 SEK je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 13,99 Prozent auf 65,4 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 76,0 Millionen SEK gelegen.
Redaktion finanzen.at
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