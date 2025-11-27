NGX Energy International: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NGX Energy International präsentierte am 25.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

NGX Energy International hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,04 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,030 CAD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 39,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14,4 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 10,3 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

