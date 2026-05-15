NGX Energy International gewährte Anlegern Blick in die Bücher

NGX Energy International lud am 13.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,29 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,030 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 35,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,7 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,4 Millionen CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at