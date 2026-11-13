NGX Energy International mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

NGX Energy International hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,03 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NGX Energy International ein EPS von -0,040 CAD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat NGX Energy International im vergangenen Quartal 19,8 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 38,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NGX Energy International 14,4 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at