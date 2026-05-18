NH All-One REIT: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NH All-One REIT lud am 15.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,00 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 7,83 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 12,78 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,93 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at