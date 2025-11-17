NH All-One REIT gewährte Anlegern Blick in die Bücher

NH All-One REIT ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NH All-One REIT die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

NH All-One REIT hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 9,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,91 KRW je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NH All-One REIT in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,01 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12,87 Milliarden KRW im Vergleich zu 9,53 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at