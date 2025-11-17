17.11.2025 06:31:29

NH All-One REIT gewährte Anlegern Blick in die Bücher

NH All-One REIT ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NH All-One REIT die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

NH All-One REIT hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 9,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,91 KRW je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NH All-One REIT in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,01 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12,87 Milliarden KRW im Vergleich zu 9,53 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46
16.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
15.11.25 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.11.25 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen im Minus
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt wird am Montag mit einer ruhigen Eröffnung gerechnet. An den Börsen in Asien geht es zum Wochenstart abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen