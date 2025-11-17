|
NH All-One REIT gewährte Anlegern Blick in die Bücher
NH All-One REIT ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NH All-One REIT die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
NH All-One REIT hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 9,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,91 KRW je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NH All-One REIT in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,01 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12,87 Milliarden KRW im Vergleich zu 9,53 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.
