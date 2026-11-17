NH All-One REIT hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 440,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NH All-One REIT -9,000 KRW je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NH All-One REIT in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,82 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11,53 Milliarden KRW im Vergleich zu 13,86 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at