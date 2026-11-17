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17.11.2026 06:31:28
NH All-One REIT verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
NH All-One REIT hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 440,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NH All-One REIT -9,000 KRW je Aktie verdient.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NH All-One REIT in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,82 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11,53 Milliarden KRW im Vergleich zu 13,86 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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