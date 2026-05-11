NH Foods: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NH Foods hat am 08.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 17,99 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NH Foods noch ein Gewinn pro Aktie von -23,380 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat NH Foods im vergangenen Quartal 348,80 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NH Foods 315,54 Milliarden JPY umsetzen können.

In Sachen EPS wurden 361,13 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NH Foods 263,05 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 1 457,39 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1 370,55 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at