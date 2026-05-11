NH Foods: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

NH Foods gab am 08.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 0,06 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NH Foods -0,080 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,22 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,07 Milliarden USD in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,20 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,860 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat NH Foods 9,67 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,58 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 8,99 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at