NH Foods hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

NH Foods präsentierte am 03.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 114,46 JPY, nach 115,40 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 384,95 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 354,14 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at