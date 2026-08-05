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05.08.2026 06:31:29
NH Foods mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
NH Foods hat am 03.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
NH Foods hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,400 USD je Aktie gewesen.
NH Foods hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,42 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,45 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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