NH Foods verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

NH Foods hat am 02.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 107,94 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 112,24 JPY erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NH Foods in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 385,99 Milliarden JPY im Vergleich zu 371,15 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

