NH Foods verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

NH Foods hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 24,11 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NH Foods ein EPS von 39,93 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NH Foods im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 384,41 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 368,46 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at