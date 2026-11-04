NH Foods veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

NH Foods hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NH Foods ein EPS von 0,090 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 2,41 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,50 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at