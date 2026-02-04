NH Foods: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

NH Foods hat am 02.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 0,35 USD gegenüber 0,370 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat NH Foods im vergangenen Quartal 2,51 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NH Foods 2,44 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at