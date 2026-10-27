NH INVESTMENT SECURITIES stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

NH INVESTMENT SECURITIES lud am 26.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 988,51 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 779,00 KRW je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat NH INVESTMENT SECURITIES 6 779,27 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 582,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 992,79 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at