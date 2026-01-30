NH INVESTMENT SECURITIES: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

NH INVESTMENT SECURITIES hat am 29.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

NH INVESTMENT SECURITIES hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 755,39 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 313,00 KRW je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat NH INVESTMENT SECURITIES im vergangenen Quartal 14 498,58 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1806,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NH INVESTMENT SECURITIES 760,60 Milliarden KRW umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2,75 KRW. Im Vorjahr hatte NH INVESTMENT SECURITIES 1966,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat NH INVESTMENT SECURITIES 15 363,08 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 408,33 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3 022,27 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 2566,20 KRW je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 2 533,58 Milliarden KRW taxiert.

Redaktion finanzen.at