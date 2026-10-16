NH Prime REIT legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

NH Prime REIT hat am 15.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 38,00 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten -91,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

NH Prime REIT hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 508,6 Millionen KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 507,9 Millionen KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at