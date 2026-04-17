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17.04.2026 06:31:29
NH Prime REIT öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
NH Prime REIT hat am 14.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 521,00 KRW, nach 30,00 KRW im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,54 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 775,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 518,4 Millionen KRW in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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