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08.07.2026 06:31:29
NH Prime REIT: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
NH Prime REIT äußerte sich am 07.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 51,97 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 547,00 KRW je Aktie generiert.
Der Umsatz lag bei 3,38 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 106,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,63 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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