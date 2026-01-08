NH Prime REIT vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

NH Prime REIT gab am 07.01.2026 die Zahlen für das am 30.11.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 98,80 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -173,000 KRW erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 78,65 Prozent zurück. Hier wurden 2,64 Milliarden KRW gegenüber 12,36 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 584,94 KRW beziffert. Im Jahr zuvor waren 560,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,18 Prozent auf 15,08 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,47 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at