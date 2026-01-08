|
08.01.2026 06:31:28
NH Prime REIT vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
NH Prime REIT gab am 07.01.2026 die Zahlen für das am 30.11.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 98,80 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -173,000 KRW erwirtschaftet worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 78,65 Prozent zurück. Hier wurden 2,64 Milliarden KRW gegenüber 12,36 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 584,94 KRW beziffert. Im Jahr zuvor waren 560,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,18 Prozent auf 15,08 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,47 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: Dow stärker erwartet -- ATX leichter -- DAX fester -- Asiens Börsen am Freitag letztlich im Plus
Während der heimische Aktienmarkt zu Verlusten tendiert, kann der deutsche Leitindex etwas zulegen. Der Dow verzeichnet weitere Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es vor dem Wochenende aufwärts.