08.01.2026 06:31:28

NH Prime REIT vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

NH Prime REIT gab am 07.01.2026 die Zahlen für das am 30.11.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 98,80 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -173,000 KRW erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 78,65 Prozent zurück. Hier wurden 2,64 Milliarden KRW gegenüber 12,36 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 584,94 KRW beziffert. Im Jahr zuvor waren 560,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,18 Prozent auf 15,08 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,47 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Arbeitsmarktdaten: Dow stärker erwartet -- ATX leichter -- DAX fester -- Asiens Börsen am Freitag letztlich im Plus
Während der heimische Aktienmarkt zu Verlusten tendiert, kann der deutsche Leitindex etwas zulegen. Der Dow verzeichnet weitere Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es vor dem Wochenende aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen