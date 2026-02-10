NHC Foods vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

NHC Foods präsentierte am 09.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,04 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NHC Foods ein EPS von 0,130 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 1,29 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 733,7 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at