NHK - Evakuierung in Teilen Japans nach Erdbeben

Tokio (Reuters) - Nach einem schweren Erdbeben vor der Küste Japans und einer Tsunami-Warnung haben die Behörden für Teile der Küstenregion in der Präfektur Miyagi eine Evakuierung angeordnet.

Das berichtete der Sender NHK am Donnerstag. In der Hafenstadt Ishinomaki im Nordosten des Landes sei ein 20 Zentimeter hoher Tsunami angekommen. In der Region sei ein Hochgeschwindigkeitszug entgleist, berichtete NHK weiter.

Das Erdbeben von der Küste im Nordosten erreichte NHK zufolge eine Stärke von 7,3. Betroffen waren Teile der Präfekturen Fukushima und Miyagi.