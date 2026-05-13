NHK Spring legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

NHK Spring lud am 11.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 13,35 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NHK Spring 86,13 JPY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 220,49 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NHK Spring einen Umsatz von 209,03 Milliarden JPY eingefahren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 137,46 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei NHK Spring ein Gewinn pro Aktie von 224,73 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat NHK Spring im vergangenen Geschäftsjahr 816,88 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NHK Spring 801,70 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at