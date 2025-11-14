NHK SPRING präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

NHK SPRING veröffentlichte am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,17 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,58 Prozent auf 1,32 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte NHK SPRING 1,32 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at