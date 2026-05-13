NHK SPRING stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

NHK SPRING lud am 11.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,09 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,570 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat NHK SPRING im vergangenen Quartal 1,41 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NHK SPRING 1,37 Milliarden USD umsetzen können.

NHK SPRING hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,910 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1,47 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 5,42 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte NHK SPRING 5,26 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at