NHK Spring stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

NHK Spring hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 69,14 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 24,34 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,79 Prozent auf 224,60 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 193,98 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at