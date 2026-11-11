NHN Entertainment gewährte Anlegern Blick in die Bücher

NHN Entertainment äußerte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 901,85 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 387,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 625,60 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 758,31 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at