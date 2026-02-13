NHN Entertainment legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

NHN Entertainment hat am 11.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 1229,32 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -1938,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NHN Entertainment im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 685,72 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 643,94 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 199,00 KRW je Aktie sowie einen Umsatz 670,23 Milliarden KRW prognostiziert.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 1,76 KRW gegenüber -4039,000 KRW im Vorjahr.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 2,45 Prozent auf 2 516,34 Milliarden KRW aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 2 456,11 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1232,40 KRW gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 2 500,90 Milliarden KRW geschätzt.

